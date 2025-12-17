Обломки дрона упали на территории НПЗ в российском городе

Оперштаб: Обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани

Обломки дрона упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

В результате на территории предприятия начался пожар на площади 100 квадратных метров. Он был оперативно потушен.

В результате инцидента никто не пострадал, подчеркнули в оперштабе.

По данным с официального сайта НПЗ, он ежегодно перерабатывает четыре миллиона тонн нефти.

В ночь на 17 декабря Краснодарский край подвергся массированному налету беспилотников — над регионом было сбито свыше 30 дронов. Уничтожение одного из летательных аппаратов попало на видео, снятое жительницей Славянска-на-Кубани.