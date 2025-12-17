Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:41, 17 декабря 2025Россия

Обломки дрона упали на территории НПЗ в российском городе

Оперштаб: Обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Обломки дрона упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

В результате на территории предприятия начался пожар на площади 100 квадратных метров. Он был оперативно потушен.

В результате инцидента никто не пострадал, подчеркнули в оперштабе.

По данным с официального сайта НПЗ, он ежегодно перерабатывает четыре миллиона тонн нефти.

В ночь на 17 декабря Краснодарский край подвергся массированному налету беспилотников — над регионом было сбито свыше 30 дронов. Уничтожение одного из летательных аппаратов попало на видео, снятое жительницей Славянска-на-Кубани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы на пороге большого конфликта». Сербия выбрала сторону в противостоянии между Европой и Россией

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Дома и автопарк экс-главы ФНС российского региона конфисковали

    Финляндия отказалась помогать Украине своими средствами

    В МИД России дополнили слова Лукашенко про «спящего медведя»

    Масштабы падения российского автопрома оценили

    Власти рассказали о масштабных последствиях атаки ВСУ на российский регион

    106-летняя женщина раскрыла два простых секрета долголетия

    Одну категорию россиян призвали лишить пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok