Россиянка записала на видео уничтожение украинского дрона и не сдержала эмоций

В Краснодарском крае момент уничтожения беспилотника попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видна яркая вспышка на фоне ночного неба. Через секунду после нее раздается звук взрыва. Это свидетельствует о том, что дрон сбит недалеко от места съемки. Россиянка не смогла сдержать своих чувств и эмоционально прокомментировала увиденное.

Видео было снято в Славянске-на-Кубани.

По данным Минобороны, в ночь на 17 декабря Вооруженные силы Украины выпустили по России почти сотню беспилотников. 31 из 94 дронов сбит над Краснодарским краем.