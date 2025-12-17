Реклама

07:16, 17 декабря 2025Россия

Появились подробности массированной атаки ВСУ на регионы России

Минобороны России: За ночь система ПВО уничтожила 94 беспилотника ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В ночь с 16 на 17 декабря система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила 94 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Эти подробности массированной атаки ВСУ привели в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как сообщили в Минобороны, больше всего дронов силы ПВО сбили над Краснодарским краем и Ростовской областью — по 31 и 22 БПЛА соответственно. Также атаке подверглись Воронежская, Саратовская, Волгоградская и Брянская области. По восемь дронов было сбито над акваториями Черного и Азовского морей.

О разрушениях на земле не сообщается.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае при атаке дронов пострадали два человека.

