В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА пострадали двое

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека

Два человека пострадали, не менее пяти частных домов повреждены из-за падения обломков БПЛА в Славянском районе Краснодарского края. Об этом в среду, 17 декабря, пишет оперштаб российского региона в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в пригороде Ейска в Краснодарском крае. По словам местных жителей, раздались минимум три взрыва. Как отмечают очевидцы, от громких звуков «стекла в рамах ходили ходуном». Кроме того, в небе был замечен «огненный шар».

После этого взрывы прозвучали в Славянском районе. Как сообщали местные жители, они увидели зарево от пожара. В разных частях района замечали вспышки в небе.