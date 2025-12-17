Взрывы повторно прогремели в российском регионе

Shot: Взрывы вновь прогремели в Краснодарском крае

Взрывы прозвучали в Славянском районе Краснодарского края. Средства противовоздушной обороны (ПВО) стали уничтожать воздушные цели, о чем сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, они увидели зарево от пожара. Атака началась около 00:45 ночи по местному времени, продолжаясь до сих пор. В разных частях района заметны вспышки в небе.

Согласно предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку удара дронами. Всего жителям послышалось около 10 взрывов.

На текущий момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее громкие звуки, напоминающие взрывы, были слышны в пригороде Ейска. По словам очевидцев, от громких звуков «стекла в рамах ходили ходуном». В связи с атакой аэропорты Тамбова и Краснодара перестали принимать и выпускать рейсы. Сроки снятия ограничения при этом не уточняется.