Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:04, 17 декабря 2025Россия

Взрывы повторно прогремели в российском регионе

Shot: Взрывы вновь прогремели в Краснодарском крае
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Взрывы прозвучали в Славянском районе Краснодарского края. Средства противовоздушной обороны (ПВО) стали уничтожать воздушные цели, о чем сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, они увидели зарево от пожара. Атака началась около 00:45 ночи по местному времени, продолжаясь до сих пор. В разных частях района заметны вспышки в небе.

Согласно предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку удара дронами. Всего жителям послышалось около 10 взрывов.

На текущий момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее громкие звуки, напоминающие взрывы, были слышны в пригороде Ейска. По словам очевидцев, от громких звуков «стекла в рамах ходили ходуном». В связи с атакой аэропорты Тамбова и Краснодара перестали принимать и выпускать рейсы. Сроки снятия ограничения при этом не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пережиток холодной войны». Еще одна европейская страна захотела вступить в НАТО под предлогом «российской угрозы»

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Трамп обвинил Венесуэлу в краже американской земли и нефти

    Трамп предупредил Венесуэлу о «невиданном шоке»

    На Украине заявили о рисках потерять работу из-за русского языка

    Собянин рассказал о развитии в Москве одного вида транспорта

    Трамп признал власти Венесуэлы террористами

    Взрывы повторно прогремели в российском регионе

    Описан вкус спермы здорового мужчины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok