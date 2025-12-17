Два российских аэропорта приостановили работу

Росавиация: В аэропортах Тамбова и Краснодара введены ограничения на полеты

В аэропортах Тамбова и Краснодара введены временные ограничения в целях безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что авиагавани приостановили прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Сроки возобновления работы аэропортов неизвестны.

Вечером во вторник, 16 декабря, аналогичные ограничения были введены в аэропортах Пензы и Саратова. В настоящий момент они продолжают действовать.

Ранее сообщалось о взрывах над Саратовом и Энгельсом. По словам очевидцев, это было связано с атакой украинских беспилотников. Кроме того, взрывы также были слышны в пригороде Ейска.