00:21, 17 декабря 2025

ВСУ ударили по двум российским городам

Shot: Над Саратовом и Энгельском прогремели взрывы
Марина Совина
Над Саратовом и Энгельсом раздались взрывы, по словам очевидцев, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в общей сложности прозвучало минимум 10 взрывов в южной части, в небе были видны вспышки. Помимо этого, громкие звуки были слышны в поселке Солнечный.

По данным Shot, уже уничтожено не менее трех-четыре дронов. Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, один из них упал в частном секторе. В сети появились кадры поражения дрона средствами ПВО.

