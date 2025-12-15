Реклама

03:20, 15 декабря 2025Россия

Поражение украинского БПЛА над Ростовом-на-Дону сняли на видео

Украинские БПЛА атаковали Ростов-на-Дону
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Ростов-на-Дону, поражение дрона средствами противовоздушной обороны (ПВО) сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На записи виден горящий объект в небе, который падает на землю. Уточняется, что на месте падения дрона произошел пожар.

Telegram-канал Shot уточнил, что первые взрывы прозвучали 15 декабря около 2:20. Очевидцы также слышали звуки пролета дронов. Один из сбитых БПЛА упал в частном секторе, на место происшествия направились экстренные службы.

Ранее сообщалось, что после 5-6 взрывов в одном из районов Белгорода началось сильное задымление. В десятках жилых домов пропал свет. Также выбило несколько окон в одном из многоэтажных зданий.

