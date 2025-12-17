Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:44, 17 декабря 2025Экономика

Правдивость прогнозов погоды на Новый год оценили

Синоптик Ильин: Давать прогноз погоды на Новый год пока рано
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Давать прогнозы погоды на Новый год в Москве пока преждевременно. Такое мнение телеканалу «Царьград» высказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, текущие расчеты не отличаются точностью и в равной степени предполагают два варианта событий: столичный регион может оказаться под действием как холодных воздушных масс, так и теплых. Составлять прогнозы на две недели вперед рано, уверен метеоролог. Тем не менее Ильин предполагает, что в дневные часы 31 декабря и 1 января столбики термометров будут держаться между нулем и минус 5 градусами. Ночью температура может составить около минус 2 градусов, а по области упадет до минус 8 градусов.

В целом ожидается небольшой снег, но в канун Нового года осадки могут быть интенсивнее, чем 1-го числа. Снегопады Ильин ждет к середине третьей декады декабря. Образовавшийся снежный покров, по его словам, пролежит до самых праздников. Замести снегом столицу может в период с 23 по 26 декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Фон дер Ляйен впала в отчаяние из-за России

    Путин вручил освободившим Северск Героям России «Золотые Звезды»

    Принимавшую роды у известной российской блогерши женщину задержали

    Валуев объяснил задержание Семака с женой в Германии

    Правдивость прогнозов погоды на Новый год оценили

    В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной

    Коломойский сделал резонансное заявление о коррупционной схеме Миндича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok