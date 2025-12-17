Правдивость прогнозов погоды на Новый год оценили

Синоптик Ильин: Давать прогноз погоды на Новый год пока рано

Давать прогнозы погоды на Новый год в Москве пока преждевременно. Такое мнение телеканалу «Царьград» высказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, текущие расчеты не отличаются точностью и в равной степени предполагают два варианта событий: столичный регион может оказаться под действием как холодных воздушных масс, так и теплых. Составлять прогнозы на две недели вперед рано, уверен метеоролог. Тем не менее Ильин предполагает, что в дневные часы 31 декабря и 1 января столбики термометров будут держаться между нулем и минус 5 градусами. Ночью температура может составить около минус 2 градусов, а по области упадет до минус 8 градусов.

В целом ожидается небольшой снег, но в канун Нового года осадки могут быть интенсивнее, чем 1-го числа. Снегопады Ильин ждет к середине третьей декады декабря. Образовавшийся снежный покров, по его словам, пролежит до самых праздников. Замести снегом столицу может в период с 23 по 26 декабря.