Появились подробности о причине расправы над ребенком в школе в Одинцово

Погибший школьник отвлекал устроившего резню в школе в Одинцово

Пострадавший школьник отвлекал устроившего резню в школе в Одинцово. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Одноклассник ребенка, получившего несовместимые с жизнью ранения, рассказал, что он пытался отвлечь нападавшего, пока остальные дети прятались в классе.

16 декабря девятиклассник в балаклаве вошел в здание школы в поселке Горки-2, некоторое время он ходил по коридорам и заглядывал в классы, разыскивая учительницу математики, над которой хотел совершить расправу.

В итоге он напал на пытавшегося его остановить охранника, распылив ему в лицо перцовый баллончик и ударив ножом. Позже он ранил одного ученика и совершил расправу над четвероклассником.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности задержания устроившего резню в школе в Одинцово ученика.