05:28, 17 декабря 2025

Предсказаны популярные мошеннические схемы в 2026 году

Соловьев: В 2026 году могут быть популярны многоступенчатые мошеннические схемы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В 2026 году можно ожидать усиления и дальнейшей активизации мошеннического воздействия на россиян. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, спрогнозировав наиболее популярные схемы в новом году.

По его словам, в 2026 году можно ожидать использования злоумышленниками многоступенчатых и многоролевых схем, адаптированных под то или иное экономическое или политическое событие «в моменте», памятную дату либо государственный праздник.

Помимо этого, считает юрист, будут популярны сценарии с использованием последних достижений искусственного интеллекта (ИИ). С помощью ИИ аферисты будут выявлять круг профессиональных контактов потенциальной жертвы, его интересы, кулинарные пристрастия, хронические заболевания, наличие питомцев, а также семейный круг.

Ранее специалисты холдинга «Информзащита» сообщили, что в России значительно выросло количество кибератак с подменой личности руководителей через фишинг и вишинг. По данным аналитиков, за десять месяцев 2025 года такие инциденты фиксировались на 38 процентов чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

