Россиян предупредили об увеличении количества одного вида кибератак

«Информзащита»: В России выросло число атак с подменой личности руководителей

В России значительно выросло количество кибератак с подменой личности руководителей через фишинг и вишинг, предупредили россиян в беседе с «Лентой.ру» специалисты холдинга «Информзащита».

По данным аналитиков, за десять месяцев 2025 года такие инциденты фиксировались на 38 процентов чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты указывают, что злоумышленники все активнее используют доверие к внутренним корпоративным коммуникациям и инструментам совместной работы.

Отмечается, что особую опасность представляют вишинг-атаки: подмена Caller ID делает звонки почти неотличимыми от реальных, что повышает вероятность того, что сотрудник выполнит поступившую команду. Зачастую используются и поддельные аккаунты, внешне полностью копирующие реальные профили руководителей. В ряде случаев подмена происходит и на уровне ссылок — в рабочих чатах появляются фальшивые адреса, ведущие на фишинговые ресурсы, но замаскированные под внутренние документы компании.

Согласно данным экспертов, чаще всего атаки с подменой личности фиксируются в сферах, где быстрые и непрерывные коммуникации являются критически важными для выполнения ежедневных задач: в финансовом секторе (27 процентов случаев), в телеком-сегменте (19 процентов), в корпоративной IT-инфраструктуре (14) и госучреждениях (10).

Ранее в МВД России предупредили о том, что мошенники при общении с жертвой могут потребовать включить демонстрацию экрана на смартфоне, чтобы похитить данные собеседника.

