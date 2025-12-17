Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:31, 17 декабря 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили об увеличении количества одного вида кибератак

«Информзащита»: В России выросло число атак с подменой личности руководителей
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Syda Productions / Shutterstock / Fotodom

В России значительно выросло количество кибератак с подменой личности руководителей через фишинг и вишинг, предупредили россиян в беседе с «Лентой.ру» специалисты холдинга «Информзащита».

По данным аналитиков, за десять месяцев 2025 года такие инциденты фиксировались на 38 процентов чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты указывают, что злоумышленники все активнее используют доверие к внутренним корпоративным коммуникациям и инструментам совместной работы.

Отмечается, что особую опасность представляют вишинг-атаки: подмена Caller ID делает звонки почти неотличимыми от реальных, что повышает вероятность того, что сотрудник выполнит поступившую команду. Зачастую используются и поддельные аккаунты, внешне полностью копирующие реальные профили руководителей. В ряде случаев подмена происходит и на уровне ссылок — в рабочих чатах появляются фальшивые адреса, ведущие на фишинговые ресурсы, но замаскированные под внутренние документы компании.

Согласно данным экспертов, чаще всего атаки с подменой личности фиксируются в сферах, где быстрые и непрерывные коммуникации являются критически важными для выполнения ежедневных задач: в финансовом секторе (27 процентов случаев), в телеком-сегменте (19 процентов), в корпоративной IT-инфраструктуре (14) и госучреждениях (10).

Ранее в МВД России предупредили о том, что мошенники при общении с жертвой могут потребовать включить демонстрацию экрана на смартфоне, чтобы похитить данные собеседника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ты живешь рядом со спящим медведем, не буди его». Лукашенко высказался об Украине, России и Крыме

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Мужчина реализовал туалетный фетиш в постели и возмутил жену

    Мужчина домогался незнакомок на пляже под видом терапии прикосновений

    Россияне раскрыли отношение к присутствию начальства на корпоративах

    Вэнс сравнил себя с Байденом

    Москвичи назвали самые желанные подарки на Новый год

    США пригрозили ответом Евросоюзу в случае продолжения торговых ограничений

    В России предложили полностью списывать долг по ипотеке при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok