Экономика
07:32, 17 декабря 2025Экономика

Продажи одного деликатеса подскочили на 14 процентов

«Чек Индекс»: Число покупок красной икры в России выросло на 14 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

С 1 по 10 декабря в России на семь процентов упала средняя цена красной икры. Эти данные ЮMoney и «Чек Индекс» процитировало ТАСС.

Оказалось, что 100 граммов этого деликатеса подешевели до 913 рублей, а число покупок выросло на 14 процентов. Кроме того, на 15 процентов понизилась средняя стоимость мандаринов. Килограмм этих фруктов подешевел до 184 рублей. Что касается количества покупок, то оно увеличилось на 12 процентов.

Вместе с тем на шесть процентов (до 572 рублей за бутылку) поднялась средняя цена игристого вина. Число покупок прибавило шесть процентов. Средний чек за набор конфет увеличился на 11 процентов и составил 669 рублей.

Таким образом, базовый праздничный набор на двоих, включающий в себя килограмм мандаринов, бутылку шампанского, 200 граммов красной икры и коробку конфет стоит примерно 3 тысячи 287 рублей.

В ноябре средняя стоимость красной икры в России достигла 9 тысяч 365 рублей за килограмм. Дешевле всего данный деликатес стоил в Удмуртии, где за него просили 6 тысяч 958 рублей. На Чукотке он торговался по 7 тысяч 7 рублей.

