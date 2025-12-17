Реклама

15:23, 17 декабря 2025Из жизни

Прошли похороны проработавшей 10 лет на железнодорожной станции кошки

В Японии прошли похороны кошки, которая 10 лет работала смотрителем станции
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: icosha / Shutterstock / Fotodom

В Японии не стало знаменитой кошки по кличке Нитама, которая 10 лет проработала станционным смотрителем на вокзале города Кинокава. Как пишет The Japan News, попрощаться с ней собрались около 500 человек.

Похороны Нитамы прошли на ее железнодорожной станции. На церемонии пришедшие могли помолиться перед портретом кошки и возложить цветы и кошачий корм на мемориал.

Нитама стала начальником станции в 2015 году, сменив на этом посту другую кошку. В конце октября она внезапно стала меньше есть. 20 ноября Нитамы не стало. Ей было 15 лет.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Долгие годы кошка была символом станции и привлекала на нее множество туристов. Это увеличивало пассажиропоток и спасало станцию от разорения.

Ранее сообщалось, что кот из китайского храма в городе Сучжоу стал звездой интернета благодаря своим «благословениям». Он научился «давать пять» посетителям, чем и покорил их сердца.

