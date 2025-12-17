Прошли похороны проработавшей 10 лет на железнодорожной станции кошки

В Японии прошли похороны кошки, которая 10 лет работала смотрителем станции

В Японии не стало знаменитой кошки по кличке Нитама, которая 10 лет проработала станционным смотрителем на вокзале города Кинокава. Как пишет The Japan News, попрощаться с ней собрались около 500 человек.

Похороны Нитамы прошли на ее железнодорожной станции. На церемонии пришедшие могли помолиться перед портретом кошки и возложить цветы и кошачий корм на мемориал.

Нитама стала начальником станции в 2015 году, сменив на этом посту другую кошку. В конце октября она внезапно стала меньше есть. 20 ноября Нитамы не стало. Ей было 15 лет.

Долгие годы кошка была символом станции и привлекала на нее множество туристов. Это увеличивало пассажиропоток и спасало станцию от разорения.

