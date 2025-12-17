Реклама

13:58, 17 декабря 2025Россия

Путин рассказал об участии военных из Северной Кореи в боях в приграничной зоне

Путин оценил вклад бойцов из Северной Кореи в освобождение Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал об участии военных из Северной Кореи в боях в приграничной зоне, отметив их вклад в освобождение Курской области. Об этом он заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«По решению председателя государственных дел КНДР (Корейской-Народно Демократической республики) Ким Чен Ына они были направлены для участия в освобождении Курской области. И плечом к плечу с российскими бойцами доблестно и отважно боролись с врагом», — обозначил Путин.

По словам главы государства, бойцы из КНДР также принимали участие в работе по разминированию освобожденных территорий Курской области, которую он назвал масштабной и крайне сложной.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка Корейской народной армии разминировали почти 42,4 тысячи гектаров в регионе.

