Раскрыт вклад северокорейских военных в освобождение Курской области

Корейские саперы очистили от взрывчатки 42 тысячи гектаров Курской области

Глава Курской области Александр Хинштейн отметил вклад саперов из Северной Кореи, принимавших участие в разминировании земель региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка Корейской народной армии очистили почти 42,4 тысячи гектар в регионе.

«Саперы из дружественной республики уничтожили более 1,5 миллиона взрывоопасных предметов. Это неоценимая помощь в работе, без которой невозможно возрождение приграничья», — сообщил он.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын оценил участие северокорейских войск в освобождении Курской области. По словам главы государства, КНДР в боях подчеркнула свой статус на мировой арене.