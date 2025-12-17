Раскрыты детали гарантий безопасности США для Украины

Telegraph: Гарантии безопасности для Украины не предполагают введения войск США

Согласованные с США гарантии безопасности не предполагают введения американских войск на территорию Украины. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Данный план не приведет к появлению американских войск на территории Украины», — сказано в сообщении. При этом отмечается, что в рамках достигнутых договоренностей Соединенные Штаты намерены направить на Украину миссию по наблюдению за режимом прекращения огня.

Если же эта инициатива окажется неэффективной, то дипломатические источники издания предполагают, что Вашингтон в случае нарушения перемирия может прибегнуть к использованию размещенных в странах НАТО американских истребителей F-35, ракет Tomahawk или аналогичных систем для возможных ударов.

Ранее стало известно, что США и европейские страны в закрытом режиме согласовали параметры гарантий безопасности для Украины, которые должны лечь в основу будущего соглашения о прекращении огня. По данным источников, стороны одобрили два документа, в которых изложены гарантии безопасности.