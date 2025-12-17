США и Европа согласовали гарантии безопасности для Украины

NYT: США и европейские страны согласовали гарантии безопасности для Украины

США и европейские страны в закрытом режиме согласовали параметры гарантий безопасности для Украины, которые должны лечь в основу будущего соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Американо-европейский мирный план по урегулированию на Украине предусматривает усиление украинской армии, размещение европейских войск на территории страны и расширение использования американской разведки», — передает издание слова официальных лиц, знакомых с ситуацией.

По данным источников, американские и европейские дипломаты, встречавшиеся с украинской стороной в Берлине, одобрили два документа, в которых изложены гарантии безопасности.

Уточняется, что эти документы по вопросам безопасности призваны стать краеугольным камнем более широкого соглашения, направленного на достижение прекращения огня, а также убедить Украину уступить территорию в рамках мирного соглашения и отказаться от формального включения в НАТО.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл детали переговоров по Украине. По его словам, стороны обсуждали вопрос создания «демилитаризованной зоны» в Донбассе.