18:55, 17 декабря 2025

Россиянам назвали способы похорошеть перед Новым годом

Косметолог Нечаева советует сделать чистку лица перед Новым годом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Россиянам назвали способы похорошеть с помощью косметологии перед Новым годом. Об этом «Ленте.ру» рассказала косметолог сети салонов «Абрикосик» Анна Нечаева.

По словам эксперта, в первую очередь важно сделать профессиональную чистку лица, поскольку после нее очищаются поры, выравнивается рельеф, уменьшается тусклость и следы усталости. Кроме того, для тонуса и сияния кожи подойдут аппаратные процедуры для лица.

В преддверии Нового года многие пациентки жалуются на ощущение «уставшего» лица — снижение упругости, пастозность, потерю четкости овала. «В таких случаях хорошо работают процедуры, направленные на улучшение микроциркуляции и тонуса тканей. Таким пациентам точно стоит рассмотреть процедуру SMAS-лифтинга — если для этого есть показания», — советует она.

К тому же перед Новым годом можно сделать мягкий пилинг или различные процедуры для тела — например, аппаратный массаж. Такие манипуляции не выбивают из привычного ритма жизни и становятся хорошим решением для тех, кто хочет быстро улучшить внешний вид без риска.

Ранее Ольга Серябкина показала внешность без макияжа после бьюти-процедур.

