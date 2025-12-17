Реклама

15:47, 17 декабря 2025Моя страна

Россияне назвали самое загадочное место в стране

«Моя Планета»: Святилище Савин стало самым загадочным местом в России
Екатерина Ештокина

Кадр: УРАЛОВЕД / YouTube

Россияне назвали самое загадочное место в стране. Результаты соответствующего исследования телеканала «Моя Планета» публикует «Газета.Ru».

В ходе опроса выяснилось, что жители считают любопытным святилище Савин в Курганской области.

Я могу понять всех, кто голосовал за него. Место уникально тем, что доказывает: наши предки уже 5000 лет назад не просто наблюдали за небесными телами, но умели читать карту звездного неба и ориентироваться по ней. Там сочетаются зачатки науки и культа. А фантазия рисует самые необычные картинки!

Вадим Норштейнведущий

Второе место заняло плато Путорана в Красноярском крае, за него проголосовали 13,5 процента участников опроса. На третьем оказалось озеро Байкал (4,19). Замкнули пятерку Чертово игрище в Волгоградской области (2,85 процента) и Долина царей в республике Тыва (2,18).

Ранее в декабре россияне назвали самые новогодние блюда и напитки. Более половины участников опроса (53 процента) посчитали, что звание самого новогоднего блюда заслуживает салат оливье.

