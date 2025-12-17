Реклама

15:26, 17 декабря 2025Силовые структуры

Россиянина потребовали арестовать за пытки ребенка

Жителя Ленобласти задержали за связывание скотчем сына сожительницы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жителя Ленинградской области задержали за истязание малолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, 37-летний мужчина систематически связывал скотчем шестилетнего мальчика — сына своей сожительницы. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») УК РФ.

Решается вопрос об аресте мужчины. Следователи также проверят действия должностных лиц из органов профилактики.

Ранее в Волгоградской области к 6,5 года колонии приговорили многодетного отца за истязание детей и ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.

