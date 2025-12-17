Россиянина потребовали арестовать за пытки ребенка

Жителя Ленобласти задержали за связывание скотчем сына сожительницы

Жителя Ленинградской области задержали за истязание малолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, 37-летний мужчина систематически связывал скотчем шестилетнего мальчика — сына своей сожительницы. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») УК РФ.

Решается вопрос об аресте мужчины. Следователи также проверят действия должностных лиц из органов профилактики.

