Россиянка передумала ехать в автобусе стандартным способом и поплатилась

В Петербурге женщина вышла через окно из автобуса и оказалась под следствием

Жительница Подмосковья передумала ехать в автобусе в Санкт-Петербурге стандартным способом и поплатилась. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России, передает «Фонтанка».

В ведомстве пояснили, что россиянка, будучи пьяной, решила выйти из салона общественного транспорта через окно. Она применила аварийный молоток, выпрыгнула на улицу на одной из остановок и оказалась под следствием.

Ущерб от ее выходки оценили в 14 тысяч рублей. Подозреваемую после допроса отпустили с подпиской о невыезде.

