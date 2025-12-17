Реклама

15:52, 17 декабря 2025Россия

Россиянка передумала ехать в автобусе стандартным способом и поплатилась

В Петербурге женщина вышла через окно из автобуса и оказалась под следствием
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Подмосковья передумала ехать в автобусе в Санкт-Петербурге стандартным способом и поплатилась. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России, передает «Фонтанка».

В ведомстве пояснили, что россиянка, будучи пьяной, решила выйти из салона общественного транспорта через окно. Она применила аварийный молоток, выпрыгнула на улицу на одной из остановок и оказалась под следствием.

Ущерб от ее выходки оценили в 14 тысяч рублей. Подозреваемую после допроса отпустили с подпиской о невыезде.

До этого сообщалось, что водитель автобуса СимферопольСевастополь оплевал пассажирок после ссоры.

Россиянки попытались рассказать о неадекватном поведении водителя диспетчеру транспорта, но результатов это не принесло.

Еще раньше в Екатеринбурге 14 человек пострадали при столкновении двух автобусов на трассе.

