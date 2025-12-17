Россиянка передумала ехать в автобусе стандартным способом и поплатилась

Жительница Подмосковья передумала ехать в автобусе в Санкт-Петербурге стандартным способом и поплатилась. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России, передает «Фонтанка».
В ведомстве пояснили, что россиянка, будучи пьяной, решила выйти из салона общественного транспорта через окно. Она применила аварийный молоток, выпрыгнула на улицу на одной из остановок и оказалась под следствием.
Ущерб от ее выходки оценили в 14 тысяч рублей. Подозреваемую после допроса отпустили с подпиской о невыезде.
До этого сообщалось, что водитель автобуса Симферополь — Севастополь оплевал пассажирок после ссоры.
Россиянки попытались рассказать о неадекватном поведении водителя диспетчеру транспорта, но результатов это не принесло.
Еще раньше в Екатеринбурге 14 человек пострадали при столкновении двух автобусов на трассе.