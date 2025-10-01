Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:45, 1 октября 2025Россия

Водитель автобуса оплевал россиянок и попал на видео

Водитель автобуса Симферополь-Севастополь оплевал пассажирок после ссоры
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Водитель автобуса Симферополь-Севастополь оплевал пассажирок после ссоры. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Крым».

На представленных кадрах видно, как мужчина в очках подбегает к горожанкам и начинает плевать им в лица. Затем хулиган скрывается.

Удалось выяснить, что водитель автобуса начал вести себя неподобающе. Он угрожал одной из пассажирок сломать телефон, если она не покинет салон.

Девушки отметили, что в транспорте в этот момент образовалась давка — все собирали свои вещи и тоже торопились выйти.

Когда пассажирки оказались на улице, водитель выскочил за ними и стал сыпать оскорблениями в их адрес. Россиянки попытались рассказать об угрозах диспетчеру транспорта, но ничего не вышло.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 14 человек пострадали при столкновении двух автобусов на трассе.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без нее Украина давно потеряла бы Донбасс». Почему европейцы хотят закрыть самую эффективную программу военной помощи Киеву?

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    Российский министр предложил ввести для некоторых выпускников вузов отработку в регионах

    Имущество уволенного вице-губернатора российского региона заблокировали

    В России назвали воровством одно решение Европы по Украине

    Россиян предупредили о риске обрушить дом из-за ремонта

    Водитель автобуса оплевал россиянок и попал на видео

    В российском регионе пенсионер поплатился за работу на иностранную разведку

    Прическа Шона Пенна на фото с премьеры нового фильма стала мемом в сети

    В России рассказали о совершенствовании «Терминаторов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости