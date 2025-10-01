Водитель автобуса оплевал россиянок и попал на видео

Водитель автобуса Симферополь-Севастополь оплевал пассажирок после ссоры

Водитель автобуса Симферополь-Севастополь оплевал пассажирок после ссоры. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Крым».

На представленных кадрах видно, как мужчина в очках подбегает к горожанкам и начинает плевать им в лица. Затем хулиган скрывается.

Удалось выяснить, что водитель автобуса начал вести себя неподобающе. Он угрожал одной из пассажирок сломать телефон, если она не покинет салон.

Девушки отметили, что в транспорте в этот момент образовалась давка — все собирали свои вещи и тоже торопились выйти.

Когда пассажирки оказались на улице, водитель выскочил за ними и стал сыпать оскорблениями в их адрес. Россиянки попытались рассказать об угрозах диспетчеру транспорта, но ничего не вышло.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 14 человек пострадали при столкновении двух автобусов на трассе.