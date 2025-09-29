14 россиян пострадали при столкновении автобусов на трассе

В Екатеринбурге 14 человек пострадали при столкновении двух автобусов на трассе на улице Селькоровской. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
По данным российского издания, медики начали осматривать пострадавших. К месту происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции.
Предположительно, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции.
До этого стало известно, что в Пензенской области автобус в цветах украинского флага попал в аварию, тогда троих человек спасти не удалось.
Еще раньше четверо пострадали в результате столкновения автобуса и троллейбуса в Челябинске.
Самой младшей из пострадавших — 24 года, а наиболее возрастной — 85 лет.