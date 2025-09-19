Россия
11:58, 19 сентября 2025Россия

В России автобус в цветах украинского флага попал в смертельное ДТП

В Пензенской области автобус попал в ДТП, троих человек не спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России автобус попал в смертельное ДТП. О происшествии в Пензенской области сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно лежащий на боку автобус синего и желтого цвета. Вероятно, он съехал с трассы, поскольку на снимке виден оставленный им в засохшей траве след.

По данным канала, жертвами стали водитель и пассажир легковушки, с которой столкнулся автобус. Кто стал виновником аварии, не сообщается.

Ранее еще одно ДТП с автобусом произошло в Псковской области. Его жертвами также стали три человека. Ими, как и в случае под Пензой, оказались водитель и пассажиры легкового автомобиля.

