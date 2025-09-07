Россия
14:22, 7 сентября 2025Россия

В российском городе автобус протаранил троллейбус

Четверо пострадали в результате столкновения автобуса и троллейбуса в Челябинске
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В центре Челябинска автобус врезался в остановившийся троллейбус, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали четыре человека. Об инциденте сообщает Ura.ru со ссылкой на данные городской Госавтоинспекции.

Авария произошла с участием автобуса марки «Волгабас» и троллейбуса «Синара». В результате столкновения транспортных средств четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Трое из них в моменте аварии находились в салоне автобуса, еще один был пассажиром троллейбуса. Всем четверым понадобилась медицинская помощь. Самой младшей из них — 24 года, а наиболее возрастной — 85 лет. В какую больницу отправили пострадавших, в ведомстве уточнять не стали. Об их текущем состоянии здоровья также пока ничего не известно.

К месту происшествия вскоре подъехала машина дорожно-патрульной службы. В настоящее время специалисты пытаются установить все обстоятельства аварии, ее виновника и причины.

Ранее на Сахалине из-за паводков опрокинулся автобус с пассажирами. Инцидент произошел в Невельском районе. По ходу движения водитель автобуса случайно съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось на бок. Пассажирам в итоге пришлось добираться до берега по колено в воде. В ходе инцидента, как уточнялось, никто из пассажиров не пострадал.

