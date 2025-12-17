Российским курьерам захотели запретить хаотично ездить

В России предложили ввести запрет на езду курьеров по оживленным тротуарам

В России предложили ввести запрет на езду курьеров по оживленным тротуарам. Об этом сообщает «Радио России» в Telegram-канале.

По словам автора инициативы, депутата Государственной думы от «Справедливой России» Яны Лантратовой, так решится проблема хаотичной езды курьеров. Также депутат предлагает ввести для доставщиков на электровелосипедах ограничения скорости до 20 километров в час и обязательную регистрацию средства передвижения.

Ранее аналитики HeadHunter сообщили, что курьерская зарплата за год в среднем увеличилась на 26 процентов и составила 146 тысяч рублей. При этом ожидаемая оплата труда, которую сотрудники службы доставки указывают в резюме, практически в три раза ниже — 53,5 тысячи рублей. Рост спроса на курьеров сильнее всего в 2025 году наблюдался в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане.