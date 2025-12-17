Российский врач вскрыл личную переписку сотрудницы и отчитал ее

В Волгограде главврач вскрыл личную переписку секретарши и отчитал ее

В Волгограде главврач вскрыл личную переписку своей 25-летней секретарши и отчитал ее, сославшись на согласие девушки на «обработку персональных данных». Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка рассказала, что была сотрудницей одной из больниц города. За время работы у девушки возник конфликт с бухгалтером учреждения, о сложностях она пожаловалась в переписке своему молодому человеку.

Через некоторое время главврач внезапно стал под разными предлогами требовать, чтобы рабочие документы отправляли ему исключительно в мессенджеры. Девушка так и делала, работая через веб-версии приложений, где оставалась авторизованной в своем аккаунте.

Позже руководитель вызвал ее к себе и обвинил в разглашении корпоративной информации, упомянув о ее ссоре с бухгалтером. Когда девушка задала вопрос, откуда ему это известно, медик пояснил, что имеет доступ ко всем рабочим компьютерам. Он с уверенностью объявил подчиненной, что ее согласие на обработку персональных данных давало ему право читать ее личные переписки.

После инцидента девушка предпочла уволиться, в суд она не пошла из-за нехватки денег на адвоката.

Ранее сообщалось, что в Москве командира взвода обвинили в нанесении побоев подчиненному.