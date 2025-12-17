Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:45, 17 декабря 2025Россия

Российский врач вскрыл личную переписку сотрудницы и отчитал ее

В Волгограде главврач вскрыл личную переписку секретарши и отчитал ее
Майя Назарова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Волгограде главврач вскрыл личную переписку своей 25-летней секретарши и отчитал ее, сославшись на согласие девушки на «обработку персональных данных». Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка рассказала, что была сотрудницей одной из больниц города. За время работы у девушки возник конфликт с бухгалтером учреждения, о сложностях она пожаловалась в переписке своему молодому человеку.

Через некоторое время главврач внезапно стал под разными предлогами требовать, чтобы рабочие документы отправляли ему исключительно в мессенджеры. Девушка так и делала, работая через веб-версии приложений, где оставалась авторизованной в своем аккаунте.

Позже руководитель вызвал ее к себе и обвинил в разглашении корпоративной информации, упомянув о ее ссоре с бухгалтером. Когда девушка задала вопрос, откуда ему это известно, медик пояснил, что имеет доступ ко всем рабочим компьютерам. Он с уверенностью объявил подчиненной, что ее согласие на обработку персональных данных давало ему право читать ее личные переписки.

После инцидента девушка предпочла уволиться, в суд она не пошла из-за нехватки денег на адвоката.

Ранее сообщалось, что в Москве командира взвода обвинили в нанесении побоев подчиненному.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Венесуэла ответила на требование Трампа отдать США нефть и земли

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Бывший сотрудник СБУ назвал причину не становиться президентом Украины для Залужного

    В США объяснили изменение отношения к России в стратегии нацбезопасности

    Российский врач вскрыл личную переписку сотрудницы и отчитал ее

    Цена серебра вышла на новый исторический максимум

    Москвичу вынесли приговор за стрельбу по самокатчикам

    ВСУ попали в окружение в Харьковской области

    В Раде ответили на предсказание Залужного о гражданской войне на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok