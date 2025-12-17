Реклама

Страна Азии решила предложить россиянам скидки до 80 процентов в 2026 году

Малайзия предложит туристам скидки до 80 процентов на отдых в 2026 году
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Одна страна Азии решила предложить иностранным туристам, в том числе россиянам, скидки до 80 процентов на отдых в 2026 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, отели, магазины, SPA-центры и другие туристические объекты Малайзии будут предлагать гостям большие скидки в течение всего года. Даты распродаж ожидаются с 1 по 31 марта, с 15 июня по 31 июля, а также с 15 ноября по январь.

Как сообщил глава российского офиса Tourism Malaysia Зулкифли бин Мохамед, страна рассматривает возможность давать гранты туроператором, которые смогут доставлять пассажиров прямыми рейсами Red Wings на любимый остров у россиян в Малайзии — Лангкави. По итогам 2025 года азиатская страна ожидает порядка 140 тысяч туристов из РФ, что на восемь процентов больше, чем в предыдущем году.

Ранее российский тревел-блогер назвал Малайзию самой дешевой страной для зимнего отдыха в сезоне 2025-2026 годов. По его словам, на острове Лангкави можно снять жилье на первой береговой линии всего за 100 долларов (7,6 тысячи рублей) в неделю.

