Трамп раскритиковал экс-президентов США под их портретами в Белом доме

Трамп раскритиковал Байдена и Обаму под их портретами в Белом доме

Белый дом обновил таблички на стене славы лидеров страны, добавив критические описания последних бывших президентов США. Тексты соответствуют взглядам нынешнего американского лидера Дональда Трампа, пишет The Guardian.

Так, в табличке говорится, что Джо Байден был «худшим президентом в истории США», а под портретом Барака Обамы указано, что экс-глава Белого дома является «одной из самых спорных политических фигур».

В сентябре Трамп разместил на стене славы лидеров страны в Белом доме изображение автопера на месте портрета Байдена. До этого Байден признался, что использовал автоперо при подписании указов о помиловании и смягчении наказания сотен людей, в том числе членов своей семьи. Он объяснил, что делал это, так как указов «было много».