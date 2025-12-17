Реклама

23:42, 17 декабря 2025Мир

Трамп раскритиковал экс-президентов США под их портретами в Белом доме

Трамп раскритиковал Байдена и Обаму под их портретами в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Белый дом обновил таблички на стене славы лидеров страны, добавив критические описания последних бывших президентов США. Тексты соответствуют взглядам нынешнего американского лидера Дональда Трампа, пишет The Guardian.

Так, в табличке говорится, что Джо Байден был «худшим президентом в истории США», а под портретом Барака Обамы указано, что экс-глава Белого дома является «одной из самых спорных политических фигур».

В сентябре Трамп разместил на стене славы лидеров страны в Белом доме изображение автопера на месте портрета Байдена. До этого Байден признался, что использовал автоперо при подписании указов о помиловании и смягчении наказания сотен людей, в том числе членов своей семьи. Он объяснил, что делал это, так как указов «было много».

