В одной стране «кровавый ливень» окрасил алым пляж

Иранский остров Ормуз и прибрежные воды залило «кровью» из-за дождя

В Иране ливни на острове Ормуз превратили часть побережья, известного как Красный пляж, в багровую гору. Об этом информирует France24.

Как отмечается, это необычное природное явление вызвано высоким содержанием оксида железа в почве, который окрашивает песок и воду в ярко-красный цвет.

Наблюдаемое в Персидском заливе 16 декабря явление получило у местных жителей прозвище «кровавый дождь», несмотря на то что не имеет никакого отношения к биологии.

