Экономика
22:41, 17 декабря 2025Экономика

В одной стране «кровавый ливень» окрасил алым пляж

Иранский остров Ормуз и прибрежные воды залило «кровью» из-за дождя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

В Иране ливни на острове Ормуз превратили часть побережья, известного как Красный пляж, в багровую гору. Об этом информирует France24.

Как отмечается, это необычное природное явление вызвано высоким содержанием оксида железа в почве, который окрашивает песок и воду в ярко-красный цвет.

Наблюдаемое в Персидском заливе 16 декабря явление получило у местных жителей прозвище «кровавый дождь», несмотря на то что не имеет никакого отношения к биологии.

Ранее сообщалось, что загадочный мужчина из Ганы назвал себя пророком и назначил дату всемирного потопа на 25 декабря. Мужчина, известный под именем Эбо Ноа, начал проповедовать в социальных сетях летом.

До этого в эпизоде сериала South Park высмеяли влиятельного миллиардера Питера Тиля, который недавно предсказал скорый конец света и заявил, что Антихрист уже среди нас.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
