В Раде обратились к ЕС словами «остался день»

Железняк: Остался день, чтобы в ЕС приняли решение по кредиту для Украины

У Европейского союза (ЕС) остался один день для принятия решения по новому кредиту для Украины. Об этом напомнил нардеп Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Остался день, чтобы наши европейские партнеры приняли хоть какое-то решение по новому кредиту», — написал он.

По словам Железняка, если ЕС не одобрят Украине помощь, то правительство республики не сможет покрыть дефицит бюджета на несколько десятков миллиардов долларов.

Саммит ЕС пройдет 18-19 декабря. Центральной темой встречи станет финансирование Украины в 2026-2027 годах. Ранее стало известно, что Бельгия и еще несколько европейских стран выступают против использования для этих нужд замороженных российских активов.