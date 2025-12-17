Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:24, 17 декабря 2025Россия

В России предложили ограничить доступ к соцсетям для детей до 16 лет

В ОП РФ предложили разрешить доступ к соцсетям только с 16 лет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ограничить доступ к социальным сетям для детей до 16 лет. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту, считаю, что нужно и далее вводить ограничения: доступ к социальным сетям только с 16 лет. Это надо делать комплексно, помогая органам власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу», — сказал он.

В частности, он предложил блокировать онлайн-игры, если компании-производители не будут соглашаться на регистрацию в России. Также среди ограничений он упомянул окончательную блокировку WhatsApp и рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что доступ в интернет через «Госуслуги» сейчас является не совсем продуманным шагом. «Понятно, что интернет — это огромная бесконтрольная яма, где есть преступники, разврат, разложение личности. Но есть и созидательный, интересный контент, необходимый для обучения, для познания», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ты живешь рядом со спящим медведем, не буди его». Лукашенко высказался об Украине, России и Крыме

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Мужчина реализовал туалетный фетиш в постели и возмутил жену

    Мужчина домогался незнакомок на пляже под видом терапии прикосновений

    Россияне раскрыли отношение к присутствию начальства на корпоративах

    Вэнс сравнил себя с Байденом

    Москвичи назвали самые желанные подарки на Новый год

    США пригрозили ответом Евросоюзу в случае продолжения торговых ограничений

    В России предложили полностью списывать долг по ипотеке при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok