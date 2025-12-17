В России предложили ограничить доступ к соцсетям для детей до 16 лет

Член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ограничить доступ к социальным сетям для детей до 16 лет. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту, считаю, что нужно и далее вводить ограничения: доступ к социальным сетям только с 16 лет. Это надо делать комплексно, помогая органам власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу», — сказал он.

В частности, он предложил блокировать онлайн-игры, если компании-производители не будут соглашаться на регистрацию в России. Также среди ограничений он упомянул окончательную блокировку WhatsApp и рамочное регулирование технологий искусственного интеллекта.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что доступ в интернет через «Госуслуги» сейчас является не совсем продуманным шагом. «Понятно, что интернет — это огромная бесконтрольная яма, где есть преступники, разврат, разложение личности. Но есть и созидательный, интересный контент, необходимый для обучения, для познания», — подчеркнул он.