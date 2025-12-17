Реклама

16:07, 17 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный предсказал жесткие бои на одном направлении украинского конфликта

Военный Дандыкин заявил о ежедневном продвижении ВС России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бои за Константиновку и другие города Славянско-Краматорской агломерации будут жесткими, но российские военные продолжают успешное продвижение, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Константиновка — один из ключевых городов Славянско-Краматорской агломерации. Это большой город. И каждый день под контроль российских военных переходят десятки и больше зданий, так что перспективы там хорошие, — считает Дандыкин. — Рядом Дружковка, ребята подходят к Краматорску с другой стороны. До Краматорска осталось 12 километров».

Военный эксперт отметил, что Славянско-Краматорская агломерация остается достаточно сложной, и бои, по его оценке, предстоят достаточно жесткие.

«Константиновка — это такой замок, который наши сейчас взламывают. Но темп в любом случае хороший, с каждым днем под наш контроль будет переходить все больше и больше территорий», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска расширяют зону контроля и продолжают охватывать Константиновку. О боях за город также сообщал глава Минобороны России Андрей Белоусов.

