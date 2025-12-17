ВС России за сутки уничтожили почти 20 блиндажей ВСУ

Российские войска уничтожили 18 блиндажей ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

Армия России уничтожила 18 блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорском, константиновском и северском направлениях. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

Как уточнил он, войска беспилотных систем поразили четыре антенны связи, пять наземных робототехнических комплексов, 18 блиндажей украинских войск, 11 пунктов пунктов управления и семь антенн БПЛА.

В зоне ответственности группировки «Восток» уничтожены 13 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, квадроцикл, два пункта боепитания и семь станций спутниковой связи Starlink, о чем сообщил офицер пресс-центра этой группировки Дмитрий Миськов.

17 декабря стало известно, что российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ прорваться к Купянску. По данным Минобороны России, расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» пресекли перемещение вражеских групп, которые предприняли попытку подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка, расположенным в Харьковской области.