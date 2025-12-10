«Твое детище тебе не принадлежит». Как снимался новый «Фоллаут» и почему его обвиняют в плагиате?

На Amazon Prime Video вышел второй сезон сериала «Фоллаут»

На стриминговом сервисе Amazon Prime Video начали выходить новые эпизоды сериала «Фоллаут» по мотивам культовой серии постапокалиптических видеоигр. Вопреки ожиданиям, первый проникнутый абсурдом и духом вестерна сезон оказался позитивно принят зрителями, но возвращение проекта встречают уже не так радужно. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от продолжения «Фоллаута».

Оригинальное название: Fallout

Fallout Страна: США

США Жанр: боевик, фантастика, криминал, драма

боевик, фантастика, криминал, драма Производство: Amazon

Amazon Дата премьеры первого сезона: 11 апреля 2024 года

11 апреля 2024 года Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1

8,1 Рейтинг IMDb: 8,5

Сериал вышел на день раньше планов создателей

Незадолго до релиза премьера сериала была сдвинута на более раннюю дату — с 17 декабря на 16-е. Объявление о переносе появилось на внешнем дисплее Сферы, гигантской куполообразной концертной площадки, расположенной в Лас-Вегасе, США, пишет американское издание Forbes.

По московскому времени сериал выйдет ранним утром 17 декабря

В отличие от первого сезона, все серии которого были выпущены одновременно, новые эпизоды «Фоллаута» будут выходить раз в неделю. Второй сезон будет состоять из восьми серий. Его финал увидит свет только 4 февраля 2026 года.

Кадр: сериал «Fallout»

Действие сезона разворачивается в культовом для фанатов игры Нью-Вегасе

Местом действия второго сезона стал Нью-Вегас, во вселенной «Фоллаут» выросший вокруг руин Лас-Вегаса. Новая локация вдохновлена миром игры Fallout: New Vegas, вышедшей в 2010 году и ставшей одним из самых популярных релизов RPG-франшизы. Отмечается, что сюжет сериала разворачивается через 15 лет после событий Fallout: New Vegas.

Как объяснил продюсер Джонатан Нолан, шоураннеры Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер работали со вселенной игры, сюжет которой был нелинейным и зависел от многочисленных решений геймеров, по принципу тумана войны. «Через 15 лет после окончания конфликта, о котором рассказывала игра, каждая из участвовавших в нем фракций убеждена, что победила в нем. Мне кажется, в этом есть определенная поэтичность», — отметил Нолан, передает портал IGN.

История зависит от того, кто ее рассказывает Женева Робертсон-Дуорет шоураннер

Робертсон-Дуорет поведала, что часть съемок проходила на площадке, где ранее снимались «Мир Дикого Запада» и «Дэдвуд», другая — в заброшенном торговом центре: «Мы возвели там декорации феноменального масштаба. Было очень круто наблюдать, как все оживает».

Кадр: сериал «Fallout»

Создатель Fallout: New Vegas пожаловался на плагиат его идей авторами сериала

Ведущий сценарист Fallout: New Vegas Джон Гонсалес обратил внимание на то, что его идеи, равно как и замысел создателей оригинальной игры Леонарда Боярского и Тима Кейна, используются в сериале без упоминания их авторства.

Сценарист сравнил ситуацию с авторскими правами в видеоиграх с комиксами

«Как было в 1960-х и 1970-х: "Ты создал Человека-паука? Ну, ты молодец!" Хорошо хоть мы знаем, кто такой Стив Дитко (чехословацкий художник, работавший над созданием Человека-паука и других героев Marvel — прим. «Ленты.ру»), правда? Но твое детище тебе не принадлежит. И это так странно. Ведь когда Леонард Боярский и Тим Кейн впервые создавали этот мир [игры Fallout], они задали тон всем дальнейшим произведениям», — посетовал Гонсалес порталу PC Gamer.

Сценарист добавил, что смотрел первый сезон со своей супругой, которая осталась в восторге от его стилистики. Он признался, что, несмотря ни на что, с большим интересом ждет продолжение сериала.

Кадр: сериал «Fallout»

К актерскому составу присоединились Маколей Калкин и Джастин Теру

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин сыграл эпизодическую роль во втором сезоне «Фоллаута». Отмечалось, что его персонаж — некий «сумасшедший гений». Также к актерскому составу присоединился актер Джастин Теру («Малхолланд Драйв», «Оставленные»). Главные роли исполнили звезды дебютного сезона Элла Пернелл («Шершни», «Дорогуша»), Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмерка», «Белый Лотос»), Аарон Мотен («Морская полиция: Спецотдел», «Отец Стю») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс», «Синий бархат»).

Продюсерами сериала по-прежнему выступают создатели «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан, брат режиссера Кристофера Нолана. Вместе с ними над проектом работает креативный директор студии Bethesda Тодд Говард, который отвечал за разработку двух игр франшизы: Fallout 3 и Fallout 4.

