Экономика
19:02, 17 декабря 2025Экономика

Японии разрешили оплачивать нефть с российского проекта

Минфин США разрешил Японии оплачивать нефть с российского проекта «Сахалин-2»
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В среду, 17 декабря Минфин США разрешил Японии оплачивать нефть с российского проекта «Сахалин-2». Об этом сообщает пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Токио дали разрешение на финансовые операции, связанные с транспортировкой нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2».

«Все сделки, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены вплоть до 18 июня 2026 года при условии, что транспортировка осуществляется исключительно в Японию», — отмечают в ведомстве.

Премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила президенту США Дональду Трампу, что Токио не сможет ввести эмбарго на закупки этого углеводорода у России. Это повредило бы стабильности энергоснабжения страны, так как почти девять процентов импортируемого Японией СПГ поступает из России.

Власти Японии отмечают, что не планируют прекращать импорт российского газа. Поставки российских энергоресурсов важны для обеспечения энергетической безопасности. Поэтому Токио будет принимать все меры для того, чтобы со стабильным обеспечением объемов поставок в Японию не возникало проблем.

