15:49, 17 декабря 2025Силовые структуры

Задержанного с наркотиками российского футболиста использовали мошенники

Закиев, арестованный за продажу наркотиков, мог действовать по указке мошенников
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Sport Baza

Медиафутболист Артур Закиев, арестованный за продажу наркотиков, действовал по указке украинских мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По данным издания, аферисты привлекли Закиева к убийству вымышленного мужа-бизнесмена антимошенницы Екатерины Дуб — так мошенники надеялись получить ее миллиардное наследство. Медиафутболист в этой схеме должен был обменять ампулы с ядом на сумку с десятью миллионами тенге по кодовому слову «Том и Джерри». За работу курьером ему пообещали заплатить 75 тысяч рублей.

22-летнего Закиева задержали в момент передачи препарата и отправили в СИЗО. Знал ли он о том, что находится в ампулах, неизвестно.

Полузащитник футбольной Медиалиги обвиняется в продаже наркотических веществ. Накануне он был задержан в Москве.

