Задержанного с наркотиками российского футболиста использовали мошенники

Закиев, арестованный за продажу наркотиков, мог действовать по указке мошенников

Медиафутболист Артур Закиев, арестованный за продажу наркотиков, действовал по указке украинских мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По данным издания, аферисты привлекли Закиева к убийству вымышленного мужа-бизнесмена антимошенницы Екатерины Дуб — так мошенники надеялись получить ее миллиардное наследство. Медиафутболист в этой схеме должен был обменять ампулы с ядом на сумку с десятью миллионами тенге по кодовому слову «Том и Джерри». За работу курьером ему пообещали заплатить 75 тысяч рублей.

22-летнего Закиева задержали в момент передачи препарата и отправили в СИЗО. Знал ли он о том, что находится в ампулах, неизвестно.

Полузащитник футбольной Медиалиги обвиняется в продаже наркотических веществ. Накануне он был задержан в Москве.

