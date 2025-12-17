Реклама

17:14, 17 декабря 2025Бывший СССР

Захарова раскрыла помощь Таджикистану в деле о трагедии в школе

Захарова: МИД России оказал содействие посольству Таджикистана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

МИД России незамедлительно оказал содействие посольству Таджикистана в деле о трагедии, произошедшей в подмосковной школе в Одинцово 16 декабря. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

«МИД России незамедлительно предложил содействие посольству Республики Таджикистан в Российской Федерации. В ответ из таджикистанской дипмиссии поступила нота с просьбой о проведении объективного расследования всех обстоятельств этой трагедии», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что «любая человеческая жизнь имеет высочайшую ценность независимо от чего бы то ни было, включая гражданство или национальную принадлежность». Она также указала, что дипведомство направило официальные обращения в Следственный комитет и МВД России, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Утром 16 декабря 15-летний ученик девятого класса совершил вооруженное нападение на элитную Успенскую среднюю общеобразовательную школу (СОШ) в поселке Горки-2. Школьник в белой медицинской маске, с ножом и перцовым баллончиком напал на двоих человек, для десятилетнего четвероклассника ранения оказались летальными. По сведениям оперативных служб, злоумышленник был приверженцем некого деструктивного молодежного течения — не исключено, что именно с этим связаны мотивы нападения.

