Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 17 декабря 2025Силовые структуры

Требование работником зарплаты привело к стрельбе в российском городе

В Волгограде глава фирмы открыл стрельбу по работнику, попросившему зарплату
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Волгограде сотрудники полиции задержали бизнесмена, подозреваемого в стрельбе по мужчинам из-за выплаты зарплаты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

По версии следствия, все произошло на территории местной строительной базы. Туда пришел работник вместе со своим знакомым и потребовал у руководителя зарплату за несколько дней. Глава фирмы отказался платить и ударил сотрудника металлической трубой, а затем сел в автомобиль и попытался переехать требовательных гостей. Увернувшись, один из них бросил камень в машину руководителя и разбил ему лобовое стекло.

Это еще больше разозлило главу фирмы. Он достал ружье и открыл огонь по убегающим мужчинам. Последние обратились к врачу с огнестрельными ранениями ног.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что задержанный уже был неоднократно судим.

Ранее сообщалось, что мужчина, который случайно выстрелил в главу Ленинского района Новосибирска Александра Гриба на охоте, предстанет перед судом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ЕС не конфискует их, это сделают США». Вашингтон хочет использовать замороженные в Европе активы России в мирном плане

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Уролог объяснил причину развития цистита после секса

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    Пассажиры подрались в самолете до Таиланда, были сняты с рейса и попали на видео

    Соединение РВСН перевооружили на межконтинентальные «Ярсы»

    ВСУ атаковали Севастополь

    19-летний альпинист попал под лавину на глазах у друга и не выжил

    Селена Гомес высмеяла комментарий фаната об усах на лице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok