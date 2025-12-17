Требование работником зарплаты привело к стрельбе в российском городе

В Волгограде глава фирмы открыл стрельбу по работнику, попросившему зарплату

В Волгограде сотрудники полиции задержали бизнесмена, подозреваемого в стрельбе по мужчинам из-за выплаты зарплаты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

По версии следствия, все произошло на территории местной строительной базы. Туда пришел работник вместе со своим знакомым и потребовал у руководителя зарплату за несколько дней. Глава фирмы отказался платить и ударил сотрудника металлической трубой, а затем сел в автомобиль и попытался переехать требовательных гостей. Увернувшись, один из них бросил камень в машину руководителя и разбил ему лобовое стекло.

Это еще больше разозлило главу фирмы. Он достал ружье и открыл огонь по убегающим мужчинам. Последние обратились к врачу с огнестрельными ранениями ног.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что задержанный уже был неоднократно судим.

