Жена владельца российских похоронных бюро пришла на вечеринку в прозрачном платье

Жена владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктория Шелягова в откровенном наряде пришла на вечеринку. Соответствующие видео появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя светская львица посетила прошедшее в столице торжество по случаю дня рождения журнала «Москвичка». Она предстала перед камерой в облегающем прозрачном макси-платье черного цвета со шлейфом. При этом сквозь наряд просвечивали бюстгальтер и трусы с завышенной талией.

Также блогерша дополнила образ укороченной коричневой шубой и остроносыми туфлями на шпильках.

В ноябре Виктория Шелягова в меховом бюстгальтере станцевала на камеру.