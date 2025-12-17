Реклама

11:19, 17 декабря 2025

Жена владельца российских похоронных бюро пришла на вечеринку в прозрачном платье

Светская львица Виктория Шелягова пришла на вечеринку в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @vshelyagova

Жена владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктория Шелягова в откровенном наряде пришла на вечеринку. Соответствующие видео появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя светская львица посетила прошедшее в столице торжество по случаю дня рождения журнала «Москвичка». Она предстала перед камерой в облегающем прозрачном макси-платье черного цвета со шлейфом. При этом сквозь наряд просвечивали бюстгальтер и трусы с завышенной талией.

Также блогерша дополнила образ укороченной коричневой шубой и остроносыми туфлями на шпильках.

В ноябре Виктория Шелягова в меховом бюстгальтере станцевала на камеру.

