42-летняя звезда «Универа» опубликовала видео без штанов

Актриса Наталья Рудова опубликовала видео в откровенном боди

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» разместила ролик, в котором предстала в черном боди с длинными рукавами, отказавшись от штанов.

Упомянутое изделие оголяло плечи артистки. В то же время она распустила волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза. «Часть меня...» — подписала она.

