10:30, 15 декабря 2025

42-летняя звезда «Универа» в крошечном бикини станцевала перед камерой

Актриса Наталья Рудова в крошечном черном бикини станцевала перед камерой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова в крошечном купальнике станцевала перед камерой. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» снялась на пляже во время отдыха в Дубае. Она позировала, стоя на коленях в черном бикини, включавшем в себя топ-бандо и V-образные трусы с завязками на бедрах.

Также знаменитость надела бейсболку и цепочку с крестом, распустила волосы и продемонстрировала пирсинг в пупке. «Настроение — "шальная императрица"», — заявила она.

Ранее в декабре 47-летняя российская актриса театра и кино Любовь Толкалина оголила ягодицы на пляже.

