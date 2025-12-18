Реклама

12:56, 18 декабря 2025

53-летняя Гвинет Пэлтроу прошлась по улице в наряде без бюстгальтера


Карина Черных
Фото: John Nacion / Variety via Getty Images

Американская актриса Гвинет Пэлтроу прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

53-летняя знаменитость появилась на пресс-конференции в Нью-Йорке в сером брючном костюме. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя глубокое декольте.

В качестве обуви она выбрала черные ботильоны на высоких каблуках. Вдобавок она распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в декабре внешность Гвинет Пэлтроу на фото для журнала смутила пользователей сети. Знаменитость предстала на черно-белом кадре вместе с коллегой 28-летним актером Джейкобом Элорди.

