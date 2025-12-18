Реклама

Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:14, 18 декабря 2025

70-летняя Ирина Хакамада снялась в прозрачном свитере

70-летняя журналистка Ирина Хакамада снялась в откровенном наряде
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: @irina_hakamada

Бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,9 миллиона подписчиков.

70-летняя знаменитость предстала перед камерой в прозрачном красном свитере с декоративными дырами. При этом сквозь одежду просвечивал бюстгальтер знаменитости.

Также автор поста надела серые джинсы с заниженной талией, продемонстрировав тату на животе, ожерелье и очки в круглой черной оправе.

В августе Ирина Хакамада также показала фигуру в откровенном образе. Она посетила грузинский поселок Уреки, где снялась в зеленом бикини.

