Air India нашла свой потерянный 13 лет назад Boeing

Daily Mail: Air India нашла свой Boeing, который считался утерянным в 2012 году

Авиакомпания Air India нашла один из своих самолетов, который считался утерянным более 10 лет, в аэропорту Калькутты. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Уточняется, что там он простоял без движения все это время — почти 13 лет.

Лайнер Boeing 737-200 пропал в 2012 году и долгое время считался утерянным из-за бюрократических недоразумений. Издание отмечает, что изначально борт был зарегистрирован на Indian Airlines, которая объединилась с Air India в 2007 году. После его переоборудовали в грузовой и сдали в аренду почтовой службе India Post.

Газета пишет, что самолет находился в аэропорту Калькутты в течение 10 лет, и его нашли только после того, как администрация аэропорта обратилась в перевозчику с просьбой убрать «мешающее воздушное судно». За время простоя был начислен «парковочный» штраф на сумму 85 тысяч фунтов стерлингов (около девяти миллионов рублей).

