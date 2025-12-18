Реклама

05:34, 18 декабря 2025Путешествия

Air India нашла свой потерянный 13 лет назад Boeing

Daily Mail: Air India нашла свой Boeing, который считался утерянным в 2012 году
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

Авиакомпания Air India нашла один из своих самолетов, который считался утерянным более 10 лет, в аэропорту Калькутты. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Уточняется, что там он простоял без движения все это время — почти 13 лет.

Лайнер Boeing 737-200 пропал в 2012 году и долгое время считался утерянным из-за бюрократических недоразумений. Издание отмечает, что изначально борт был зарегистрирован на Indian Airlines, которая объединилась с Air India в 2007 году. После его переоборудовали в грузовой и сдали в аренду почтовой службе India Post.

Газета пишет, что самолет находился в аэропорту Калькутты в течение 10 лет, и его нашли только после того, как администрация аэропорта обратилась в перевозчику с просьбой убрать «мешающее воздушное судно». За время простоя был начислен «парковочный» штраф на сумму 85 тысяч фунтов стерлингов (около девяти миллионов рублей).

В начале октября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике глава Росавиации Дмитрий Ядров предупредил, что до 2030 года в пессимистичном сценарии гражданская авиация может потерять 339 лайнеров, то есть около трети всего парка. Речь идет о 109 иностранных самолетах, которые не отремонтировать, и 230 российских, зависящих от западных комплектующих.

