Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:25, 18 декабря 2025Культура

Бабкина закрыла свой благотворительный фонд

Shot: Певица Надежда Бабкина закрыла фонд помощи пожилым артистам
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская певица Надежда Бабкина закрыла свою благотворительную организацию «Фонд поддержки деятелей культуры», созданную для помощи пожилым артистам. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, за несколько лет фонд принес убытки в размере 68 тысяч рублей. В последний раз организация приносила прибыль в 2021 году, тогда ее доход составил 70 миллионов рублей. Утверждается, что Бабкина подала заявление о ликвидации юрлица, Тверской суд Москвы его удовлетворил.

«Фонд поддержки деятелей культуры» был зарегистрирован в 1996 году, Бабкина являлась совладелицей организации до 2005 года, а в 2007-м стала ее президентом. Фонд поддерживал молодых артистов и оказывал финансовую помощь пожилым деятелям культуры, а также предоставлял им соцработников.

Ранее сообщалось, что Бабкина осталась без товарных знаков, которые до этого действовали на территории России. Согласно информации в электронной базе Роспатента, певица больше не имеет товарного знака «Надежда Бабкина», в сентябре 2025 года истек срок его действия. Под ним артистка могла продавать ювелирные и текстильные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы и аксессуары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    В СВР заявили о готовности украинцев признать новые регионы России

    Страны ЕС испугались ответных действий России на бессрочную заморозку активов

    Снег покинул Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok