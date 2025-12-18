Бабкина закрыла свой благотворительный фонд

Shot: Певица Надежда Бабкина закрыла фонд помощи пожилым артистам

Российская певица Надежда Бабкина закрыла свою благотворительную организацию «Фонд поддержки деятелей культуры», созданную для помощи пожилым артистам. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, за несколько лет фонд принес убытки в размере 68 тысяч рублей. В последний раз организация приносила прибыль в 2021 году, тогда ее доход составил 70 миллионов рублей. Утверждается, что Бабкина подала заявление о ликвидации юрлица, Тверской суд Москвы его удовлетворил.

«Фонд поддержки деятелей культуры» был зарегистрирован в 1996 году, Бабкина являлась совладелицей организации до 2005 года, а в 2007-м стала ее президентом. Фонд поддерживал молодых артистов и оказывал финансовую помощь пожилым деятелям культуры, а также предоставлял им соцработников.

Ранее сообщалось, что Бабкина осталась без товарных знаков, которые до этого действовали на территории России. Согласно информации в электронной базе Роспатента, певица больше не имеет товарного знака «Надежда Бабкина», в сентябре 2025 года истек срок его действия. Под ним артистка могла продавать ювелирные и текстильные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы и аксессуары.