Американская певица Билли Айлиш показала фото в топе с глубоким декольте

Американская певица Билли Айлиш показала экстремальное декольте на фото. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя знаменитость репостнула кадр, размещенный ее подругой, музыкантом Люси Хили. Она предстала перед камерой в облегающем черном топе в белый горох. При этом наряд оказался оформлен тонкими бретелями и глубоким вырезом, который обнажал часть груди артистки.

Также Айлиш надела джинсы и дополнила образ серебристой цепочкой с кулоном и несколькими кольцами.

Ранее в декабре Билли Айлиш также поделилась откровенным фото с репетиции.