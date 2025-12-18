Боец СВО разработал тактику выявления позиций ВСУ и применял ее с риском для жизни

Боец специальной военной операции (СВО) родом из Дагестана придумал собственную тактику выявления позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал главный редактор издания «Регнум» Марина Ахмедова в Telegram.

Мифтяли Джигеров ушел на фронт в 2022 году. В зоне боевых действий он стал провоцировать солдат ВСУ, выбегая на открытую местность и привлекая к себе их внимание. Это позволяло сослуживцам солдата выявлять огневые точки противника и подавлять их.

В 2024 году Джигеров получил ранение, которое не позволило ему продолжить службу. Сейчас за ветераном ухаживает мать. За боевые заслуги мужчина был награжден орденом Мужества.

Ранее стало известно о подвиге другого участника спецоперации, который на протяжении недели в одиночку оборонял занятую позицию, предварительно выведя с нее раненых сослуживцев.