07:55, 18 декабря 2025Экономика

Богачи отвернулись от жилья в Москве

Продажи элитного жилья в Москве упали до 70 % на Якиманке
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Богатые люди фактически отвернулись от элитного жилья. Так, в одном из районов столицы продажи упали на 70 процентов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков.

В «НДВ супермаркет недвижимости» сообщили, что за 11 месяцев 2025 года в Центральном административном округе (ЦАО) столицы было зарегистрировано 759 сделок купли-продажи квартир в новостройках премиум- и делюкс-класса, что на 7,6 процента меньше по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. По всей старой Москве этот показатель за этот же период просел на 3,8 процента до 2546 транзакций.

При этом другие аналитики не согласны: по данным CORE.XP, спрос сократился на 0,7 процента до 3899 сделок. В «Intermark городская недвижимость» увидели рост объема продаж: они по итогам января — ноября составили 1450 сделок, что на 20 процентов превышает итоги прошлого года.

Среди наиболее востребованной у покупателей дорогой недвижимости по районам сильнее всего сократилась реализация жилья в Хамовниках — на 22,9 процента до 225 лотов, заявила руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева. Из менее популярных районов сильнее всего упал спрос на дорогую недвижимость на Якиманке — на 70-71 процентов, по оценкам «НДВ супермаркет недвижимости» и CORE.XP.

Ранее аналитики объяснили скачок цен на недвижимость в 2025 году дорогим проектным финансированием и ростом себестоимости строительства.

